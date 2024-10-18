18 жовтня президент Байден прибув до Берліна. Там він зустрінеться з лідерами Франції, Німеччини і Британії та обговорить спільні зусилля союзників щодо допомоги Україні.

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Не маємо права опускати руки

Вже виступаючи у німецькій столиці, очільник США закликав партнерів продовжувати підтримку України

Американський лідер наголосив, що потрібно забезпечувати допомогу Києву, допоки він не досягне справедливого та стійкого миру".

Байден засудив дії Путіна, назвавши його напад на Україну жорстоким.

Також президент запенив, що сьогодні за "НАТО залишається сильним і більш об'єднаним, ніж будь-коли". Байден додав: "Нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опускати руки".

До слова, у Білому домі сказали, що питання запрошення України обговорюють між членами Альянсу, однак консенсусу немає.