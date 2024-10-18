Про це заявив радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван. Зазначається, що у Німеччині Байден також обговорить події на Близькому Сході.

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Які теми Байден обговорюватиме у Німеччині

Джо Байден прибув до Берліна ввечері в четвер, 17 жовтня. Там він проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Чотири лідери Німеччини, Франції, Великобританії та США зустрінуться, щоб обговорити, зокрема, два питання: перше, війна в Україні та шлях вперед, особливо у світлі того факту, що всі вони мали можливість особисто поспілкуватися з президентом Зеленським протягом останніх кількох тижнів і почули від нього про те, як він бачить розвиток подій,

– пояснив Салліван.

Також президент США обговорить з партнерами події на Близькому Сході, в Ірані, Лівані, Газі, Ізраїлі, шляхи узгодження підходу щодо КНР, координацію промислових та інноваційних стратегій.

За словами Саллівана, політики говоритимуть і про штучний інтелект та перехід до чистої енергії.

Довідка. Джо Байден мав прибути до Німеччини, щоб взяти участь у засіданні у форматі "Рамштайн", ще минулого тижня, однак цей візит довелося скасувати через ураган Мілтон. Згодом стало відомо, що зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться натомість у листопаді на рівні лідерів у віртуальному форматі.