Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Смотрите также "Это то, что нас убивает": как "черные" Starlink попадают к россиянам и помогают им на поле боя

Разговор Зеленского и Байдена

Президент Байден вскоре поговорит с президентом Зеленским, если уже этого не сделал, и объявит сегодня о существенном пакете военной помощи для Украины,

– сказала пресс-секретарь администрации Байдена.

Она указала, что у Байдена и Зеленского не будет возможности встретиться в течение поездки президента США в Европу, По словам Жан-Пьер, это одна из причин, почему Байден позвонил Зеленскому заблаговременно.

Заметим, что в этот день президент Зеленский презентовал План победы в Верховной Раде. Так, он заключается в приглашении Украины в НАТО, укреплении обороны, внедрении пакета сдерживания на нашей территории, развития стратегически-экономического потенциала и применении опыта украинских военных после войны.

Оперативно о последних новостях Украины и мира читайте в нашем телеграмм-канале.