Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что План победы содержит важные пункты о гарантиях безопасности и усилении Украины на поле боя уже сейчас. Теперь все будет зависеть от решимости и действий наших партнеров.

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Анализ Плана победы Украины

Руководитель Центра отметил, что План победы содержит гораздо больше информации, чем просто удары вглубь территории России. Это является лишь незначительной частью и условием.

План значительно глубже, к примеру, Украине нужно гарантировать безопасность. Наша страна знает, как это сделать, а именно разместить силы ядерного сдерживания на территории Украины. Это свидетельствует о том, что Зеленский предполагает размещение на территории нашей страны иностранных баз и военных контингентов.

Это очень важно, это то, к чему мы должны двигаться. Это те гарантии безопасности, которые имеют партнеры США вне НАТО, такие как Южная Корея или Япония,

– отметил Мусиенко.

Кроме того, Украине нужно усиление на поле боя именно сейчас. Президент Украины четко артикулировал, что нужно бить не только вглубь России, но также бить на всю глубину оккупированных территорий. Говорится о том, что важно остановить российское наступление.

Удары вглубь России тоже важная часть, которая поможет принудить страну-агрессора к миру. Благодаря этому Украина перенесет войну на территорию врага, чтобы россияне видели, к чему приводят последствия путинской агрессии.

О том, что может произойти, что Украина в будущем будет получать помощь, должны понимать не только россияне, но и все элиты,

– отметил руководитель Центра.

По словам Мусиенко, эти пункты очень важны, но пока что точно, с военного обзора, о них сказать нельзя.

План победы содержит и засекреченные приложения, где прописаны нужные виды вооружения, что именно может быть использовано для сил неядерного сдерживания.

В общем силы ядерного сдерживания – это ракеты средней дальности, то есть баллистические ракеты. Это могут быть ракеты ATACMS, JASSM класса "воздух – земля", которые имеют модификации дальности 900 километров, Storm Shadow с их наибольшей дальностью 500 километров и SCALP EG. Более того, может говориться о системах противоракетного реагирования, то есть о дополнительных системах ПВО.

Также к этому относится противоракетный щит, что означает ускоренную интеграцию Украины в единое пространство противоракетной обороны защиты и безопасности Европы. Украина должна быть неотъемлемой частью этого. Географическое положение показывает, что ракеты могут лететь с востока на запад, и без Украины Западу не обойтись,

– пояснил руководитель Центра.

Самое важное, по его мнению, стоит понять, почему План победы нужен, и его Зеленский представляет сейчас на всех площадках. Именно партнеры Украины просят его предоставить, просят объяснить, как наша страна его видит.

Заметьте! Президент Украины сообщил, что команды союзников начали работать над деталями поддержки после ознакомления с Планом победы. Зеленский представит План победы на заседании Европейского Совета 17 октября, отметив важность честной дипломатии.

Теперь будет момент истины для западных партнеров – насколько они готовы реагировать и действовать. Если от них не будет решимости, президент Украины сказал, что наша страна может проиграть.

Однако проигрывает не только Украина, проигрывает весь Запад. Это будет означать упадок США, западной идеи и доминирование Востока, в первую очередь Китая,

– подчеркнул Мусиенко.