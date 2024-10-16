Как рассказало NV со ссылкой на источник в Офисе президента, председатель Рады Руслан Стефанчук 16 октября получит документ с изложением этих идей. Однако он не будет содержать тайных приложений.

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Детали о тайных приложениях Плана победы

Так, по словам собеседника, в тайных приложениях Плана победы содержится чувствительная информация о вооружении.

Однако пока не решено, получат ли другие депутаты документ с изложенным планом. Так же остается непонятным, сможет ли с ним ознакомиться общество.

Говоря о тайных приложениях, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о математическом составе – то есть, какое количество оружия и в каком виде должно быть предоставлено Украине.

Также источник рассказал изданию, что тайные приложения не публикуются: их передают в руки некоторых лидеров стран-партнеров Украины. А после этого представители Украины могут предоставлять определенные объяснения своим коллегам.

В частности, речь идет о коммуникации руководителя ОП Андрея Ермака и советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, главнокомандующего ВСУ Александр Сырского со своими коллегами в США и Великобритании, а также о начальнике Генштаба Анатолии Баргилевиче, вице-премьере по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной и министре обороны Рустеме Умерове.