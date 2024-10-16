Слова Пескова передает российская служба BBC. 5 пунктов плана были представлены украинцам 16 октября. Также существуют три секретных приложения.

Смотрите также Стефанчук показал, как выглядит план победы: видео с документом

Как в Кремле реагируют на план победы Украины

Уже столько недель говорится о каком-то эфемерном мирном плане. Вероятнее всего, это тот самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план", по всей видимости, это так,

– высказался Песков.

В то же время он сказал, что пока не видел и не слышал выступление Владимира Зеленского.

Интересно! Россия готова воевать не только своими силами, но и с привлечением солдат из КНДР, которым в принципе должно быть все равно, что происходит в далекой Украине. А еще Кремль щедро выкладывает из казны деньги на войну, сокращая финансирование на образование и соцполитику. Ведь юные и не очень россияне должны воевать, а не учиться или лечиться. Цифры, приведенные журналистами, впечатляют.

Что входит в план победы: