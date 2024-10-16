Слова Пескова передает российская служба BBC. 5 пунктов плана были представлены украинцам 16 октября. Также существуют три секретных приложения.
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Как в Кремле реагируют на план победы Украины
Уже столько недель говорится о каком-то эфемерном мирном плане. Вероятнее всего, это тот самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план", по всей видимости, это так,
– высказался Песков.
В то же время он сказал, что пока не видел и не слышал выступление Владимира Зеленского.
Интересно! Россия готова воевать не только своими силами, но и с привлечением солдат из КНДР, которым в принципе должно быть все равно, что происходит в далекой Украине. А еще Кремль щедро выкладывает из казны деньги на войну, сокращая финансирование на образование и соцполитику. Ведь юные и не очень россияне должны воевать, а не учиться или лечиться. Цифры, приведенные журналистами, впечатляют.
Что входит в план победы:
- геополитический пункт – приглашение Украины в НАТО;
- военные пункты – оборона и сдерживание;
- экономический пункт – стратегический экономический потенциал Украины;
- пункт безопасности, который рассчитан на послевоенное время: в случае согласия партнеров отдельные военные контингенты вооруженных сил США, которые дислоцированы в Европе, могут быть заменены украинскими подразделениями.