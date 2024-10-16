Видео опубликовали в телеграм-канале "Мы – Украина". Журналисты также показали титульную страницу документа.

Важно Зеленский в Раде представил план победы Украины: основные тезисы

Как выглядит план победы

Руслан Стефанчук во время разговора с журналистами показал, как выглядит план победы Украины. Понятное дело, глава Верховной Рады не стал раскрывать содержание текста, ведь документ секретный, но показал папку с документом.

Как выглядит план победы Украины: смотрите видео

Известно, что план победы состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Ранее Владимир Зеленский назвал эти 5 пунктов плана победы. Среди них приглашение Украины в НАТО, вопросы обороны и сдерживания врага, стратегический экономический потенциал и послевоенное время.

Секретные приложения есть во втором, третьем и четвертом пунктах. Доступ к ним имеют лишь некоторые партнеры. К примеру, известно, что доступ к третьему пункту плана победы имеют только лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.