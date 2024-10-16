Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що План перемоги містить важливі пункти про гарантії безпеки та посилення України на полі бою вже зараз. Тепер все залежатиме від рішучості та дій наших партнерів.

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Аналіз Плану перемоги України

Керівник Центру наголосив, що План перемоги містить набагато більше інформації, ніж просто удари вглиб території Росії. Це є лише незначною частиною та умовою.

План є значно глибшим, для прикладу, Україні потрібно гарантувати безпеку. Наша країна знає, як це зробити, а саме розмістити сили ядерного стримування на території України. Це свідчить про те, що Зеленський припускає розміщення на території нашої країни іноземних баз та військових контингентів.

Це дуже важливо, це те, до чого ми маємо рухатись. Це ті гарантії безпеки, які мають партнери США поза НАТО, такі як Південна Корея або Японія,

– зауважив Мусієнко.

Крім того, Україні потрібне посилення на полі бою саме зараз. Президент України чітко артикулював, що потрібно бити не лише вглиб Росії, але й також бити на всю глибину окупованих територій. Мовиться про те, що важливо зупинити російський наступ.

Удари в глиб Росії є теж важливою частиною, яка допоможе примусити країну-агресорку до миру. Завдяки цьому Україна перенесе війну на територію ворога, щоб росіяни бачили, до чого призводять наслідки путінської агресії.

Про те, що може статись і Україна в майбутньому буде отримувати допомогу мусять розуміти не лише росіяни, а всі еліти,

– зазначив керівник Центру.

За словами Мусієнка, ці пункти є дуже важливими, але поки що достеменно, з військового огляду, про них сказати не можна.

План перемоги містить й засекречені додатки, де прописані потрібні види озброєння, що саме може бути використано для сил неядерного стримування.

Загалом сили ядерного стримування – це ракети середньої дальності, тобто балістичні ракети. Це можуть бути ракети ATACMS, JASSM, які є класу "повітря-земля" і мають модифікації дальності 900 кілометрів, Storm Shadow з їхньою найбільшою дальністю 500 кілометрів та SCALP EG. Ба більше, може мовитись про системи протиракетного реагування, тобто додаткові системи ППО.

Також до цього відноситься протиракетний щит, що означає пришвидшену інтеграцію України в єдиний простір протиракетної оборони захисту і безпеки Європи. Україна має бути невід'ємною частиною цього. Географічне положення показує, що ракети можуть летіти зі сходу на захід і без України Заходу не обійтись,

– пояснив керівник Центру.

Найважливіше, на його думку, варто зрозуміти, чому План перемоги потрібний і його Зеленський презентує саме зараз на всіх майданчиках. Саме партнери України просять його надати, просять пояснити, як наша країна його бачить.

Зауважте! Президент України повідомив, що команди союзників почали працювати над деталями підтримки після ознайомлення з Планом перемоги. Зеленський представить План перемоги на засіданні Європейської Ради 17 жовтня, зазначивши важливість чесної дипломатії.

Тепер буде момент істини для західних партнерів – наскільки вони готові реагувати та діяти. Якщо від них не буде рішучості, президент України сказав, що наша країна може програти.

Однак програє не лише Україна, програє весь Захід. Це буде означати занепад США, західної ідеї та домінування Сходу, в першу чергу, Китаю,

– підкреслив Мусієнко.