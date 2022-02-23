Украинский министр поблагодарил Штаты за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине. А Байден подтвердил готовность дальнейших решительных шагов в случае продолжения агрессивных действий Кремля.

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Байден принял Кулебу в Белом доме: о чем говорили

Джозеф Байден 22 февраля принял в Белом доме министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Как отметили на сайте МИД, речь шла о развитии контактов между президентами Украины и США.

Встреча состоялась, к слову, прямо перед брифингом Байдена, где он объявил о новых санкциях США против России.

Джо Байден в разговоре с Дмитрием Кулебой:

Подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

И сообщил о решении США ввести санкции против России за ее признание "независимости" формирований боевиков.

Что важно: Байден заверил в готовности США к следующим быстрым и решительным шагам в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Белый дом подтвердил также то, что продолжит помогать Украине.

Кулеба же поблагодарил США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине и за значительную роль Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины.

Напомним, в этот же день, 22 февраля, встречу и совместную пресс-конференцию провели Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Среди прочего украинский министр иностранных дел заявил следующее: