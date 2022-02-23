Министр иностранных дел Украины отметил, что у Украины есть "план А". Речь идет о том, чтобы использовать все дипломатические возможности, чтобы сдержать Россию.
К теме Не планируем, – Кулеба отверг сценарий эвакуации Харькова и Мариуполя
К чему призвал министр
Кулеба отметил, что Украина стремится предотвратить новую агрессию и вторжение России. Он отметил, что люди будут бороться за свои дома.
План Б – это воевать за каждый дюйм наших городов и нашей территории и бороться, пока не победим,
– сказал министр.
Дмитрий Кулеба о сопротивлении российской агрессии: смотрите видео
Брифинг Кулебы и Блинкена: что известно
- Совместный брифинг из-за российской угрозы Украине состоялся 22 февраля в Вашингтоне.
- Кулеба заявил, что некоторые страны лишь на словах осуждают действия Владимира Путина, но этого не достаточно – нужны четкие действия.
- Глава МИД Украины подчеркнул, что украинцы будут помнить помощь США в этот решительный и угрожающий момент истории.
- По словам Блинкена, в случае эскалации количество ограничений для России возрастет несмотря на то, что 23 февраля США ввели первый пакет санкций. Он отметил, что это заблокировало активы Кремля размером в 80 миллиардов долларов.
- Также Блинкен сказал, что США не проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за того, что Кремль не соблюдал условия США. Он добавил, что Москва разрушила 30 лет дипломатии и нарушила все международные документы.