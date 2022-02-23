Міністр закордонних справ України, зазначив, що в України є "план А". Мовиться про те, щоб використати всі дипломатичні можливості, щоб стримати Росію.
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До чого закликав міністр
Кулеба зазначив, що Україна прагне запобігти новій агресії і вторгненню Росії. Він зазначив, що люди боротимуться за свої домівки.
План Б – це воювати за кожен дюйм наших міст та нашої території і боротися, доки не переможемо,
– сказав міністр.
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Брифінг Кулеби та Блінкена: що відомо
- Спільний брифінг через російську загрозу Україні відбувся 22 лютого у Вашингтоні.
- Кулеба заявив, що деякі країни лише на словах засуджують дії Володимира Путіна, але цього не достатньо – потрібні чіткі дії.
- Очільник МЗС України наголосив, що українці пам'ятатимуть допомогу США у цей рішучий та загрозливий момент історії.
- За словами Блінкена, у випадку ескалації кількість обмежень для Росії зросте попри те, що 23 лютого США запровадили перший пакет санкцій. Він зазначив, що це заблокувало активи Кремля розміром у 80 мільярдів доларів.
- Також Блінкен сказав, що США не проведе зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим через те, що Кремль не дотримався умови США. Він додав, що Москва зруйнувала 30 років дипломатії та порушила всі міжнародні документи.