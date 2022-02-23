Міністр закордонних справ України, зазначив, що в України є "план А". Мовиться про те, щоб використати всі дипломатичні можливості, щоб стримати Росію.

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До чого закликав міністр

Кулеба зазначив, що Україна прагне запобігти новій агресії і вторгненню Росії. Він зазначив, що люди боротимуться за свої домівки.

План Б – це воювати за кожен дюйм наших міст та нашої території і боротися, доки не переможемо,

– сказав міністр.

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