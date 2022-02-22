Україна пам'ятатиме допомогу США

Деякі країни засуджують поведінку Росії лише на словах. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу у Вашингтоні 22 лютого, інформує 24 канал.

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Звичайно, засудження важливе, але сенс мають лише дії. Тому ми вдячні нашому стратегічному партнеру США за потужну підтримку, зокрема військову, економічну, політичну та дипломатичну. Народ України буде пам'ятати допомогу США у цей рішучий момент історії,

– зазначив Кулеба.

Реакція США на визнання бойовиків на Донбасі

21 лютого Володимир Путін офіційно "легітимізував" своїх маріонеток на тимчасово окупованому Донбасі. Вже 22 лютого Джо Байден виступив з терміновим зверненням щодо України.

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