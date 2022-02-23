Украина будет помнить помощь США

Некоторые страны осуждают поведение России лишь на словах. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Вашингтоне 22 февраля, информирует 24 канал.

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Конечно, осуждение важно, но смысл имеют лишь действия. Поэтому мы благодарны нашему стратегическому партнеру США за мощную поддержку, в частности военную, экономическую, политическую и дипломатическую. Народ Украины будет помнить помощь США в этот решительный момент истории,

– отметил Кулеба.

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