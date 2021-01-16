Находится под санкциями России: Байден выдвинул Нуланд на должность заместителя госсекратаря США
Новоизбранный президент США Джо Байден предложил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Ранее она работала в администрации Барака Обамы на посту помощницы государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.
Соответствующее решение появилось на сайте переходной команды Байдена, пишет AP.
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Ранее Нуланд работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. Она находится в черном списке России, предусматривающем запрет на въезд в эту страну.
Также Нуланд откровенно критикует внешнюю политику бывшего лидера США Дональда Трампа, в частности его примирение с президентом России Владимиром Путиным.
Позиция Нуланд касательно Украины
Нуланд всегда всячески поддерживала Украину и критиковала российские власти, в частности Владимира Путина, за действия в отношении нашего государства.
11 декабря 2013 Нуланд на посту заместителя госсекретаря США посетила Майдан Незалежности в Киеве. Там она разговаривала с участниками протестов и даже раздавала бутерброды – не только митингующим, но и сотрудникам украинских спецслужб.
Она подчеркнула, что Украина нуждается в поддержке, но прежде всего украинцы сами должны для себя все делать. Чтобы улучшить свою жизнь и укрепить страну, Нуланд посоветовала объединиться и много работать.
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