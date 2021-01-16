Новоизбранный президент США Джо Байден предложил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Ранее она работала в администрации Барака Обамы на посту помощницы государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

Соответствующее решение появилось на сайте переходной команды Байдена, пишет AP.

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Ранее Нуланд работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. Она находится в черном списке России, предусматривающем запрет на въезд в эту страну.

Также Нуланд откровенно критикует внешнюю политику бывшего лидера США Дональда Трампа, в частности его примирение с президентом России Владимиром Путиным.

Позиция Нуланд касательно Украины

Нуланд всегда всячески поддерживала Украину и критиковала российские власти, в частности Владимира Путина, за действия в отношении нашего государства.

11 декабря 2013 Нуланд на посту заместителя госсекретаря США посетила Майдан Незалежности в Киеве. Там она разговаривала с участниками протестов и даже раздавала бутерброды – не только митингующим, но и сотрудникам украинских спецслужб.

Она подчеркнула, что Украина нуждается в поддержке, но прежде всего украинцы сами должны для себя все делать. Чтобы улучшить свою жизнь и укрепить страну, Нуланд посоветовала объединиться и много работать.

Обратите внимание! Джо Байден также предложил кандидатуру Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.