Избранный президентом США Джо Байден планирует назначить ветерана внешней политики США Викторию Нуланд должностным лицом №3 Госдепартамента. Об этом недавно заявили 2 источника, знакомые с вопросом.

Кстати, Нуланд была на украинском Майдане и всячески поддерживает Украину. Что известно о Виктории Нуланд – читайте в материале 24 канала.

Биография Виктории Нуланд

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Виктория Нуланд родилась в Нью-Йорке. Ее дедушка и бабушка были еврейскими эмигрантами с фамилией Нудельман. Они в начале ХХ века уехали из Бессарабии, которая тогда принадлежала Российской империи. В 1947 году отец Виктории официально сменил фамилию на Нуланд.

Окончила престижный Брауновский университет (получила степень бакалавра). Изучала там русскую литературу, политологию и историю. Кроме английского, говорит на русском и французском языках и немного – на китайском.

Карьера Нуланд

В 1982 году Нуланд по обмену приехала в Одессу , где 2 недели работала вожатой в пионерлагере "Молодая гвардия". А после окончания университета почти 8 месяцев была переводчиком на советском рыболовецком судне.

, где 2 недели работала вожатой в пионерлагере "Молодая гвардия". А после окончания университета почти 8 месяцев была переводчиком на советском рыболовецком судне. С 1985 по 1986 годы работала в Гуанчжоу (Китай).

В 1987 году Нуланд служила в бюро Госдепартамента из Восточной Азии и Тихого океана.

В 1988 – 1990 годах занималась вопросами отношений с Советским Союзом в столице Монголии Улан-Баторе.

В 1991 – 1993 годах работала в посольстве США в Москве. Там отвечала за связи с правительством Бориса Ельцина.

В 1993 – 1996 годах Нуланд работала в аппарате заместителя министра иностранных дел Строуба Тэлботта. Под председательством сенатора Ричарда Лугара Нуланд занималась вопросами России, ее соседей и расширения НАТО. Чиновница также работала над вопросами ядерного разоружения Украины, Казахстана, Беларуси, политикой в ​​отношении Боснии, Косово и Гаити.

В 1997 – 1999 годах Нуланд была заместителем директора по делам бывшего Советского Союза в Госдепартаменте, отвечала за политику США в отношении России и стран Кавказа.

В 1999 – 2000 годах Нуланд работала в Совете по международным отношениям. Занималась там влиянием антиамериканизма на отношения США с другими крупными мировыми державами.

В 2000 – 2003 годах была заместителем постоянного представителя США при НАТО.

С июля 2003 по май 2005 года Нуланд работала в аппарате вице-президента США. Была первым заместителем советника по национальной безопасности Ричарда Чейни и занималась всем спектром глобальных проблем, в частности касающихся Ирака, Афганистана, Ливана и Ближнего Востока.

В 2005 – 2008 годах Нуланд находилась в должности постоянного представителя США при НАТО.

В 2008 – 2009 годах служила на факультете Национального военного колледжа.

В феврале 2010 года стала специальным посланником Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

В 2011 – 2013 годах Нуланд была официальной представительницей Госдепартамента США.

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Виктория Нуланд / Фото brownalumnimagazine.com

В мае 2013 года Нуланд номинировали на должность помощницы госсекретаря по делам Европы и Евразии. В сентябре того же года дала присягу на этом посту.

После инаугурации президента США Дональда Трампа Нуланд ушла из Госдепартамента США и завершила дипломатическую карьеру.

Впоследствии Нуланд стала старшим советником консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Замужем за основателем проекта "Новое американское столетие", американским историком Робертом Каганом. У пары 2 детей.

Нуланд на Майдане

11 декабря 2013 года Нуланд в должности заместителя госсекретаря США посетила Майдан Независимости в Киеве. Там она разговаривала с участниками протестов и даже раздавала бутерброды – не только митингующим, но и работникам украинских спецслужб. Вместе с Нуланд на Майдане находился и тогдашний посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Кстати, тогда кремлевские СМИ обвинили Нуланд в русофобии и запустили мем про "печеньки Госдепа".



Нуланд с Пайеттом на Майдане в Киеве / Фото "Эхо Москвы"

Во время событий Майдана в 2014 году Нуланд встречалась с тогдашним лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Олегом Тягнибоком и Виталием Кличко. Говорили об урегулировании ситуации в Украине. Встречалась и с Виктором Януковичем. После встречи пресс-служба тогдашнего президента писала, будто Янукович заверил Нуланд в том, что готов к диалогу с оппозицией и является сторонником скорейшего проведения конституционной реформы.

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Позиция по Украине

Нуланд всегда всячески поддерживала Украину и всячески критиковала российские власти, в частности Владимира Путина, за действия в отношении нашей страны.

Сначала вы создаете беспорядки в городах, которые были абсолютно мирными всего 2 месяца назад, потом вы запугиваете местное население и проводите фиктивные референдумы о независимости. (...) Формула Путина проста: интервенция за рубежом и репрессии дома,

– высказывалась Нуланд о политике Путина.

В 2019 году во время своего выступления в Киеве Нуланд сказала: "Я была с вами на Майдане, и я никогда этого не забуду. Я очень горжусь, что я – друг Украины. Вы, украинцы, сделали огромный прорыв – вы пошли в Европу. вы достигли прогресса, но существует очень много вызовов и угроз".

Она добавила, что Украина нуждается в поддержке, но прежде всего украинцы должны сами для себя все делать. Чтобы улучшить свою жизнь и укрепить страну, Нуланд посоветовала объединиться и много работать.



Нуланд с лидерами украинской оппозиции времен Майдана Тягнибоком, Кличко и Яценюком / Фото "Голос Америки"

А что касается России, то думаю, что надо проявить терпение. Вы видите, какие внутренние процессы сейчас в России происходят. Если Кремль не изменит курс, то Россию ожидают большие внутренние проблемы,

– отметила Нуланд.

Она также подчеркнула, что "мы все вместе должны сделать все, что от нас зависит, чтобы вернуть Донбасс и Крым. Надо определять конкретные задачи и постепенно реализовывать их".

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О политике Владимира Зеленского Нуланд высказывалась так: "Я была поражена, что президент Зеленский сказал о международных силах (миротворцев – 24 канал), что он понимает: если пойти по пути Абхазии и ввести на эти территории международные силы – это способ заморозить конфликт. И это – ловушка, в которую президент Путин пытался заманить президента Порошенко. А где вам действительно нужны международные силы, международные миротворцы, то это на внешней границе ".

Скандалы

В феврале 2014 года Нуланд попала в дипломатический скандал. Все потому, что в интернете появилась запись ее телефонного разговора с Пайеттом. На аудио с русскими субтитрами американские дипломаты обсуждали украинское правительство и политиков. Во время разговора Нуланд нецензурно выразилась о роли Евросоюза в урегулировании украинского политического кризиса. Нуланд сказала следующее: "F ... ck the EU".

Впоследствии представитель Госдепа США Псаки заявила, что Нуланд извинилась перед европейским партнерам за свои высказывания.

Отношения с Россией

В 2019 году Нуланд отказали в выдаче российской визы для участия в закрытой международной конференции, проходившей в Москве. Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал логичным этот отказ. Аргументировал это тем, что именно Нуланд была одной из авторов политики, которая предусматривает введение санкций в отношении России.