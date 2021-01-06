Инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена состоится уже 20 января. Украина надеется на хорошие отношения с США, однако прогнозируют и напряженную работу Байдена с Путиным. Эксперты заверили, что они друг другу "точно не друзья".

Улучшатся ли отношения США и России

Противостояние Владимира Путина с Западом является очень сильным. Такое мнение высказал российский журналист Сакен Аймурзаев в эфире программы "Что это было?"на 24 канале.

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По его словам, уже видно, что ЦРУ активно работает. В частности, над делом отравления Навального. "Это значит, что будет жостко", – сказал журналист.

Байден не друг Путину, это понятно,

- добавил Аймурзаев.

Он отметил, что не верит в "перезагрузку" Путина. "Это невозможно. Его история отношений с США – его постоянное самолюбование", – сказал Аймурзаев.

Журналист подчеркнул, что Путин обвиняет США в распаде Советского Союза. У Путина "повалилась вся система ценностей".

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Долго ли Байден будет президентом

Как заметил Аймкрзаев, Байден пришел на пост президента ненадолго.

"Лично мне трудно выбрать какую-то сторону в американской политике. Однако то, что я вижу – это эволюционная система. Человек старенький, он свое президентство доведет так, как считает нужным с целью, чтобы новые лидеры появились. В Америке они, конечно, появятся", – отметил Аймурзаев.