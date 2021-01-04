На церемонии инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена 20 января традиционное двухчасовое шествие в Белый дом заменят на виртуальный парад. Таким образом в Вашингтоне хотят сделать невозможным образование масштабной толпы.

Как будет происходить инаугурация

Торжественную церемонию вступления в должность главы государства, а также виртуальную версию парада будут транслировать по телевидению. В программе ожидаются выступления музыкантов, поэтов, танцевальных трупп и других исполнителей. Об этом сообщает CNN.

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Организаторы мероприятия заявляют, что участники парада будут придерживаться социального дистанцирования.

Также сообщается, что после принесения присяги в Капитолии Байдена в Белый дом будет сопровождать президентский эскорт с военными.