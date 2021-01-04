Інавгурація Байдена: традиційний парад під час церемонії замінять віртуальним
На церемонії інавгурації новообраного президента США Джо Байдена 20 січня традиційну двогодинну ходу до Білого дому замінять на віртуальний парад. Таким чином у Вашингтоні хочуть унеможливити утворення масштабного натовпу.
Як відбуватиметься інавгурація
Урочисту церемонію вступу на посаду глави держави, а також віртуальну версію параду транслюватимуть по телебаченню. В програмі очікуються виступи музикантів, поетів, танцювальних труп та інших виконавців. Про це повідомляє CNN.
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Організатори заходу заявляють, що учасники параду дотримуватимуться соціального дистанціювання.
Також повідомляється, що після складання присяги у Капітолії Байдена до Білого дому супроводжуватиме президентський ескорт з військовими.
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