На церемонії інавгурації новообраного президента США Джо Байдена 20 січня традиційну двогодинну ходу до Білого дому замінять на віртуальний парад. Таким чином у Вашингтоні хочуть унеможливити утворення масштабного натовпу.

Як відбуватиметься інавгурація

Урочисту церемонію вступу на посаду глави держави, а також віртуальну версію параду транслюватимуть по телебаченню. В програмі очікуються виступи музикантів, поетів, танцювальних труп та інших виконавців. Про це повідомляє CNN.

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Організатори заходу заявляють, що учасники параду дотримуватимуться соціального дистанціювання.

Також повідомляється, що після складання присяги у Капітолії Байдена до Білого дому супроводжуватиме президентський ескорт з військовими.