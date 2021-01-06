Інавгурація новообраного президента США Джозефа Байдена відбудеться вже 20 січня. Україна сподівається на гарні відносини зі США, однак прогнозують і напружену роботу Байдена з Путіним. Експерти запевнили, що вони один одному "точно не друзі".

Чи покращаться відносини США та Росії

Протистояння Володимира Путіна зі Заходом є дуже сильним. Таку думку висловив російський журналіст Сакен Аймурзаєв в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

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За його словами, вже видно, що ЦРУ активно працює. Зокрема, над справою отруєння Навального. "Це означає, що буде жостко", – сказав журналіст.

Байден не друг Путіну, це зрозуміло,

– додав Аймурзаєв.

Він зауважив, що не вірить у "перезагрузку" Путіна. "Це неможливо. Його історія відносин з США – його постійне самолюбування", – сказав Аймурзаєв.

Журналіст наголосив, що Путін звинувачує США у розпаді Радянського Союзу. В Путіна "повалилась вся система цінностей".

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Чи довго Байден буде президентом

Як зауважив Аймкрзаєв, Байден прийшов на посаду президента ненадовго.

"Особисто мені важко вибрати якусь сторону в американській політиці. Однак те, що я бачу – це еволюційна система. Людина старенька, він своє президентство доведе так, як вважає за потрібне з метою, щоб нові лідери з'явились. В Америці вони, звісно, з'являться", – зазначив Аймурзаєв.