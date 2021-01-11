Обраний президентом США Джо Байден планує призначити ветеранку зовнішньої політики США Вікторію Нуланд посадовою особою №3 Держдепартаменту. Про це нещодавно заявили 2 джерела, знайомі з питанням. До речі, Нуланд була на українському Майдані і всіляко підтримує Україну. Що відомо про Вікторію Нуланд – читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Вікторії Нуланд

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Вікторія Нуланд народилася в Нью-Йорку. Її дідусь і бабуся були єврейськими емігрантами з прізвищем Нудельман. Вони на початку ХХ століття виїхали з Бессарабії, яка тоді належала Російській імперії. У 1947 році батько Вікторії офіційно змінив прізвище на Нуланд.

Закінчила престижний Браунський університет (здобула ступінь бакалавра). Вивчала там російську літературу, політологію та історію. Окрім англійської, розмовляє російською та французькою мовами та трохи – китайською.

Кар'єра Нуланд

У 1982 році Нуланд за обміном приїхала в Одесу , де 2 тижні працювала вожатою в піонертаборі "Молода гвардія". А після закінчення університету майже 8 місяців була перекладачем на радянському риболовецькому судні.

, де 2 тижні працювала вожатою в піонертаборі "Молода гвардія". А після закінчення університету майже 8 місяців була перекладачем на радянському риболовецькому судні. З 1985 по 1986 роки працювала в Гуанчжоу (Китай).

У 1987 році Нуланд служила в бюро Держдепартаменту зі Східної Азії і Тихого океану.

У 1988 – 1990 роках займалася питаннями відносин з Радянським Союзом в столиці Монголії Улан-Баторі.

У 1991 – 1993 роках працювала в посольстві США в Москві. Там відповідала за зв'язки з урядом Бориса Єльцина.

У 1993 – 1996 роках Нуланд працювала в апараті заступника міністра закордонних справ Строуба Телботта. Під головуванням сенатора Річарда Лугара Нуланд займалася питаннями Росії, її сусідів і розширення НАТО. Посадовиця також працювала над питаннями ядерного роззброєння України, Казахстану, Білорусі, політикою щодо Боснії, Косова і Гаїті.

У 1997 – 1999 роках Нуланд була заступницею директора у справах колишнього Радянського Союзу в Держдепартаменті, відповідала за політику США щодо Росії і країн Кавказу.

У 1999 – 2000 роках Нуланд працювала в Раді з міжнародних відносин. Займалася там впливом антиамериканізму на відносини США з іншими великими світовими державами.

У 2000 – 2003 роках була заступницею постійного представника США при НАТО.

З липня 2003 по травень 2005 року Нуланд працювала в апараті віцепрезидента США. Була першим заступником радника з національної безпеки Ричарда Чейні і займалася всім спектром глобальних проблем, зокрема тих, що стосуються Іраку, Афганістану, Лівану та Близького Сходу.

У 2005 – 2008 роках Нуланд перебувала на посаді постійного представника США при НАТО.

У 2008 – 2009 роках служила на факультеті Національного військового коледжу.

У лютому 2010 року стала спеціальним посланцем Держдепартаменту США з питань Договору про звичайні збройні сили в Європі.

У 2011 – 2013 роках Нуланд була офіційною представницею Держдепартаменту США.

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Вікторія Нуланд / Фото brownalumnimagazine.com

У травні 2013 року Нуланд номінували на посаду помічниці держсекретаря у справах Європи і Євразії. У вересні того ж року склала присягу на цій посаді.

Після інавгурації президента США Дональда Трампа Нуланд пішла з Держдепартаменту США і завершила дипломатичну кар’єру.

Згодом Нуланд стала старшим радником консалтингової компанії Albright Stonebridge Group.

Одружена з засновником проєкту "Нове американське століття", американським істориком Робертом Каганом. У пари є 2 дітей.

Нуланд на Майдані

11 грудня 2013 року Нуланд на посаді заступниці держсекретаря США відвідала Майдан Незалежності в Києві. Там вона розмовляла з учасниками протестів та навіть роздавала бутерброди – не тільки мітингувальникам, а й працівникам українських спецслужб. Разом з Нуланд на Майдані перебував і тодішній посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

До речі, тоді кремлівські ЗМІ звинуватили Нуланд у русофобії і запустили мем про "печеньки Держдепу".



Нуланд з Пайєттом на Майдані в Києві / Фото "Эхо Москвы"

Під час подій Майдану у 2014 році Нуланд зустрічалася з тодішніми лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Олегом Тягнибоком та Віталієм Кличком. Розмовляли про врегулювання ситуації в Україні. Мала зустріч і з Віктором Януковичем. Після зустрічі пресслужба тодішнього президента писала, буцімто Янукович запевнив Нуланд в тому, що готовий до діалогу з опозицією і є прихильником якнайшвидшого проведення конституційної реформи.

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Позиція щодо України

Нуланд завжди всіляко підтримувала Україну і всіляко критикувала російську владу, зокрема Володимира Путіна, за дії щодо нашої держави.

Спочатку ви створюєте заворушення в містах, які були абсолютно мирними всього 2 місяці тому, потім ви залякуєте місцеве населення і проводите фіктивні референдуми про незалежність. (…) Формула Путіна проста: інтервенція за кордоном і репресії вдома,

– висловлювалась Нуланд про політику Путіна.

У 2019 році під час свого виступу в Києві Нуланд сказала: "Я була з вами на Майдані, і я ніколи цього не забуду. Я дуже пишаюся, що я – друг України. Ви, українці, зробили величезний прорив – ви пішли до Європи. Ви досягли прогресу, але є дуже багато викликів і загроз".

Вона додала, що Україна потребує підтримки, але перш за все українці самі мають для себе все робити. Щоб покращити своє життя і зміцнити країну, Нуланд порадила об’єднатися і багато працювати.



Нуланд з лідерами української опозиції часів Майдану Тягнибоком, Кличком та Яценюком / Фото "Голос Америки"

А щодо Росії, то думаю, що треба проявити терпіння. Ви бачите, які внутрішні процеси зараз у Росії відбуваються. Якщо Кремль не змінить курс, то Росію чекають великі внутрішні проблеми,

– наголосила Нуланд.

Вона також наголосила, що "ми усі разом маємо все зробити, що від нас залежить, щоб повернути Донбас і Крим. Треба визначати конкретні завдання і поступово реалізовувати їх".

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Про політику Володимира Зеленського Нуланд висловлювалась так: "Я була вражена, що президент Зеленський сказав про міжнародні сили (миротворців – 24 канал), що він розуміє: якщо піти шляхом Абхазії і ввести на ці території міжнародні сили – це спосіб заморозити конфлікт. І це – пастка, в яку президент Путін намагався заманити президента Порошенка. А де вам справді потрібні міжнародні сили, міжнародні миротворці, то це на зовнішньому кордоні".

Скандали

У лютому 2014 року Нуланд потрапила в дипломатичний скандал. Усе тому, що в інтернеті з'явився запис її телефонної розмови з Пайєттом. На аудіо з російськими субтитрами американські дипломати обговорювали український уряд і політиків. Під час розмови Нуланд нецензурно висловилася про роль Євросоюзу у врегулюванні української політичної кризи. Нуланд сказала таке: "F ... ck the EU".

Згодом представниця Держдепу США Дженніфер Псакі заявила, що Нуланд вибачилася перед європейським партнерам за свої висловлювання.

Відносини з Росією

У 2019 році Нуланд відмовили у видачі російської візи для участі в закритій міжнародної конференції, що проходила в Москві. Російський сенатор, голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков назвав логічною цю відмову. Аргументував це тим, що саме Нуланд була однією з авторів політики, яка передбачає введення санкцій щодо Росії.