У 2020 році нову президентку Майю Санду обрали у Молдові, а у США перемогу на виборах здобув Джо Байден. У 2021 році світ чекають нові випробування та політичні ігри.

Сайт 24 каналу розказує, чого чекати від нового 2021 року. У цьому матеріалі ми поговоримо про те, у яких країнах обрали нових президентів та політичних лідерів.

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Майя Санду, президентка Молдови

Восени 2020 року у Молдові відбулися президентські вибори, де здобула перемогу експрем’єрка Майя Санду. Так, у другому турі вона отримала 57,7% голосів, а колишній президент Ігор Додон отримав 42,2% голосів виборців.

Майя Санду і Володимир Зеленський / Фото gov.md

Якщо Додон тримав курс на Росію, то Санду – проєвропейська політикиня, яка планує зробити Молдову ближчою до Євросоюзу. Санду зазначала, що Молдові потрібно повернутися до збалансованої зовнішньої політики і налагодити добрі відносини з Румунією, з Україною, з ЄС і США.

Нова президентка просуває інтеграцію Молдови в ЄС та планує боротися з російською пропагандою. Окрім цього, вона говорить про дострокові вибори у парламент.

Це парламентська більшість – ганебна, вона приймає закони з порушенням Конституції. Додон намагається підпалити всю країну. Він намагається спровокувати хаос, криза, утримати країну в міжнародній ізоляції, – казала Санду.

Джо Байден, переможець президентських виборів у США

На президентських виборах у США перемогу здобув демократ Джо Байден. Так, він отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа. Втім, незважаючи на беззаперечну перемогу Байдена, Трамп досі не здається та каже, що вибори були сфальсифіковані. Чинний президент наразі подає безліч позовів до суду, два з яких навіть дійшли до Верховного Суду США, але там відкинули всі звинувачення Трампа.

Джо Байден / Фото Joe Biden, Facebook

Повноправно Байден обійме посаду президента США після інавгурації 20 січня 2021 року.

До речі, Байден неодноразово висловлював свою підтримку Україні та приїжджав з візитами. Окрім цього демократ виступає за продовження санкцій проти Росії. Також він планує сконцентрувати свою увагу на сфері охорони здоров’я та екології. Новообраний президент буде боротися за рівні права для всіх представників ЛГБТ та пообіцяв зупинити будівництво прикордонної стіни між США та Мексикою.

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Себастьян Курц, федеральний канцлер Австрії

У січні 2020 року Себастьян Курц знову зайняв посаду федерального канцлера Австрії. Раніше він був на цій посаді з жовтня 2017 року по травень 2019 року. А у 2013 році Курц був міністром закордонних справ Австрії, на той час він був студентом, і наймолодшим міністром у країні.

Себастьян Курц / Фото facebook.com/sebastiankurz.at

У 2019 році Курц пішов з посади через розвал коаліції. Тоді німецькі ЗМІ опублікували відео, де його замісник з ультраправої Партії Свободи домовляється про фінансову підтримку з жінкою, представленої як "племінниця російського олігарха". Втім, на парламентських виборах, що відбулися наприкінці 2019 року Народна партія, яку очолював Курц, здобула перемогу.

Катерина Сакелларопулу, президентка Греції

Катерина Сакелларопулу стала президенткою Греції у березні 2020 року. На цю посаду її висунув прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, а загалом за неї проголосував 261 із 300 депутатів парламенту. Сакелларопулу стала першою жінкою президентом у Греції.

Катерина Сакелларопулу / Фото presidency.gr

Хайтем бен Тарік, новий султан Оману

Новим правителем Омана став Хайтем бен Тарік Аль Саїд, який колись займав пост міністра культури та національної спадщини країни. Новий правитель кузен попереднього султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда, який цього року помер від раку.

Хайтем бен Тарік / Фото News07trends

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Анджей Дуда, президент Польщі

Президентські вибори пройшли й у Польщі, але там знову переміг Анджей Дуда, який перебував на посаді президента з 2015 року. Після переобрання Дуди у Польщі Конституційний Трибунал заборонив аборти, що призвело до масштабних протестів у країні.

Анджей Дуда / Фото прес-служба президента Польщі

Я ніколи не приховував, що аборти з євгенічних причин не повинні бути дозволені в Польщі. Я вважав і вважаю, що кожна дитина має право на життя, — говорив президент Анджей Дуда.

Втім, згодом Дуда запропонував компроміс і пообіцяв внести до Сейму пропозиції, які передбачають винятки у разі так званих летальних дефектів плоду.

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі

9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента, де вшосте "переміг" Олександр Лукашенко. Але опитування, які проводилися перед виборами показували, що рейтинг Лукашенка – 3% і перемогти повинна була його опонентка Світлана Тихановська. Це спричинило масові акції протестів у Білорусі, багатьох людей затримували, а всій опозиції довелося виїхати з країни.

Деталі Протести у Білорусі: всі деталі

Наразі Олександра Лукашенка називають самопроголошеним президентом Білорусі, а країни ЄС та Заходу засуджують його дії та вимагають перевиборів.

Олександр Лукашенко / Фото GettyImages

У 2020 році нові прем’єр-міністри з’явилися у багатьох країнах: