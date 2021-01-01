В 2020 году нового президента Майю Санду выбрали в Молдове, а в США победу на выборах одержал Джо Байден. В 2021 году мир ожидают новые испытания и политические игры.

Сайт 24 канала рассказывает, чего ждать от нового 2021 года. В этом материале мы поговорим о том, в каких странах избрали новых президентов и политических лидеров.

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Майя Санду, президент Молдовы

Осенью 2020 года в Молдове состоялись президентские выборы, где победила бывшая премьер Майя Санду. Во втором туре она получила 57,7% голосов, а бывший президент Игорь Додон получил 42,2% голосов избирателей.



Майя Санду и Владимир Зеленский / Фото gov.md

Если Додон держал курс на Россию, то Санду – проевропейский политик, которая планирует сделать Молдову ближе к Евросоюзу. Санду отметила, что Молдове нужно вернуться к сбалансированной внешней политики и наладить хорошие отношения с Румынией, с Украины, с ЕС и США.

Новый президент продвигает интеграцию Молдовы в ЕС и планирует бороться с российской пропагандой. Кроме этого, она говорит о досрочных выборах в парламент.

Это парламентское большинство – позорное, оно принимает законы с нарушением Конституции. Додон пытается поджечь всю страну. Он пытается спровоцировать хаос, кризис, удержать страну в международной изоляции,

– говорила Санду.

Джо Байден, победитель президентских выборов в США

На президентских выборах в США победил демократ Джо Байден. Он получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа. Впрочем, несмотря на безоговорочную победу Байдена, Трамп до сих пор не сдается и говорит, что выборы были сфальсифицированы. Действующий президент пока подает множество исков в суд, два из которых даже дошли до Верховного Суда США, но там отвергли все обвинения Трампа.



Джо Байден / Фото Joe Biden, Facebook

Полноправно Байден займет пост президента США после инаугурации 20 января 2021 года.

Кстати, Байден неоднократно выражал свою поддержку Украине и приезжал с визитами. Кроме этого демократ выступает за продолжение санкций против России. Также он планирует сконцентрировать свое внимание на сфере здравоохранения и экологии. Новоизбранный президент будет бороться за равные права для всех представителей ЛГБТ и пообещал остановить строительство пограничной стены между США и Мексикой.

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Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии

В январе 2020 года Себастьян Курц снова занял должность федерального канцлера Австрии. Ранее он был на этой должности с октября 2017 по май 2019 года. А в 2013 году Курц был министром иностранных дел Австрии, в то время он был студентом, и самым молодым министром в стране.



Себастьян Курц / Фото facebook.com/sebastiankurz.at

В 2019 году Курц ушел с должности из-за развала коалиции. Тогда немецкие СМИ опубликовали видео, где его заместитель из ультраправой Партии Свободы договаривается о финансовой поддержке с женщиной, представленной как "племянница российского олигарха". Впрочем, на парламентских выборах, состоявшихся в конце 2019 года Народная партия, которую возглавлял Курц, одержала победу.

Екатерина Сакелларопулу, президент Греции

Екатерина Сакелларопулу стала президентом Греции в марте 2020 года. На эту должность ее выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а всего за нее проголосовал 261 из 300 депутатов парламента. Сакелларопулу стала первой женщиной президентом в Греции.



Катерина Сакелларопулу / Фото presidency.gr

Хайт бен Тарик, новый султан Омана

Новым правителем Омана стал Хайт бен Тарик Аль Саид, который когда-то занимал пост министра культуры и национального наследия страны. Новый правитель кузен предыдущего султана Кабуса бен Саида Аль Саида, который умер в этом году от рака.



Хайтем бен Тарик / Фото News07trends

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Анджей Дуда, президент Польши

Президентские выборы прошли и в Польше, но там снова победил Анджей Дуда, который находился на посту президента с 2015 года. После переизбрания Дуды в Польше Конституционный Трибунал запретил аборты, что привело к масштабным протестам в стране.



Анджей Дуда / Фото пресс-службы президента Польши

Я никогда не скрывал, что аборты по евгеническим причинам не должны быть разрешены в Польше. Я считал и считаю, что каждый ребенок имеет право на жизнь,

– говорил президент Дуда.

Впрочем, впоследствии Дуда предложил компромисс и пообещал внести в Сейм предложения, которые предусматривают исключения в случае так называемых летальных дефектов плода.

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, где в шестой раз "победил" Александр Лукашенко. Но опросы, которые проводились перед выборами показывали, что рейтинг Лукашенко – 3% и победить должна была его оппонентка Светлана Тихановская. Это привело к массовым акциям протеста в Беларуси, многих людей задерживали, а всей оппозиции пришлось уехать из страны.

Детали Протесты в Беларуси: все детали

Сейчас Александра Лукашенко называют самопровозглашенным президентом Беларуси, а страны ЕС и Запада осуждают его действия и требуют перевыборов.



Александр Лукашенко / Фото GettyImages

В 2020 году новые премьер-министры появились во многих странах: