Новообраний президент США Джо Байден запропонував Вікторію Нуланд на посаду заступниці держсекретаря з політичних питань. Раніше вона працювала в адміністрації Барака Обами на посту помічниці державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Відповідне рішення з'явилося на сайті перехідної команди Байдена, пише AP.

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Раніше Нуланд працювала в адміністрації Обами на посту помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії. Вона перебуває в чорному списку Росії, що передбачає заборону на в'їзд в цю країну.

Також Нуланд відверто критикує зовнішню політику колишнього лідера США Дональда Трампа, зокрема його примирення з президентом Росії Володимиром Путіним.

Позиція Нуланд щодо України

Нуланд завжди всіляко підтримувала Україну і критикувала російську владу, зокрема Володимира Путіна, за дії щодо нашої держави.

11 грудня 2013 року Нуланд на посаді заступниці держсекретаря США відвідала Майдан Незалежності в Києві. Там вона розмовляла з учасниками протестів та навіть роздавала бутерброди – не тільки мітингувальникам, а й працівникам українських спецслужб.

Вона наголосила, що Україна потребує підтримки, але перш за все українці самі мають для себе все робити. Щоб покращити своє життя і зміцнити країну, Нуланд порадила об’єднатися і багато працювати.

Зверніть увагу! Джо Байден також запропонував кандидатуру Бонні Дженкінс на пост заступника держсекретаря з контролю над озброєннями й міжнародної безпеки.