Байден принял правильное и разумное решение. Такое мнение 24 Каналу выразил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что действующий президент все-таки увидел рейтинг и понял, что проигрывает.

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Как будет развиваться кампания в США

Целью работы Байдена было остановить Дональда Трампа. Теперь он понял, что это ему удается все хуже и хуже. Энтузиазма и поддержки избирателей также не было.

На Бадена давили и другие политики, которые боялись, что он потянет их вниз. Потоки денег уменьшились, поэтому все эти факторы побудили Байдена принять непростое, но правильное решение,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Этим он доказал, что не похож на Трампа, ведь может пойти, отказаться от выборов, поставить интересы страны и партии выше, чем свои. Демократы решились на такие шаги.

В некотором смысле это мне напоминает Украину. Ведь Украина успешная, демократическая и должна быть примером для России, что можно жить по-другому. Но почему-то россияне решают, что лучше напасть на соседа, чем меняться самим,

– сказал Рашкин.

Как Камала Харрис будет набирать голоса

Почти все чиновники, партийные лидеры поддержали Камалу Харрис. Демократическая партия сбросила с себя “старую кожу" и показала, что под ней есть радостные люди, которые могут поддержать своего кандидата.

К тому же все американцы благодарят Байдена за то, как много он сделал за один срок, в частности вспоминают помощь союзникам. Такого опыта не было ни у одного политика, и более того у Трампа.

Камала Харрис сейчас активно работает над тем, чтобы получить как можно больше голосов. Она будет акцентировать на правах женщин, автономии женского тела, разрешения на аборты. Население очень живо реагирует, когда она поднимает эти темы,

– отметил политический деятель из США.

Поддержка и деньги на кампанию также есть, поэтому кандидат должна оправдать надежды демократов. Интересным остается вопрос, какого вице-президента она выберет. Им может быть кто-то из губернаторов или сенаторов.

В общем у Камалы Харрис сейчас очень много возможностей, которых нет у республиканцев. Она выглядит уверенно и энергично в отличие от трампистов.

Ранее Джо Байден заявил, что выходит из выборов и полностью поддерживает Камалу Харрис. Решение выбрать Харрис своим вице-президентом в 2020 году он назвал одним из лучших.

Трамп отреагировал на слова Байдена. Он написал, что действующий президент является "мошенником и худшим президентом", а также добавил, что Байден якобы сразу был непригодным к выборам.