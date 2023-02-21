Во время своего обращения он подчеркнул, что еще год назад, в начале полномасштабной кровопролитной войны, многие ожидали падения Киева. Однако Украина и поныне крепко стоит и, более того, является свободным государством.

Больше об этом Байден обратился с исторической речью к полякам и украинцам в Варшаве: ключевые тезисы выступления

Демократия побеждает

Он констатировал, что украинский народ выдержал это испытание, а вместе с ним и весь мир. Более того, сейчас все могут убедиться, что демократия не просто работает, – она побеждает.

Путин полагал, что мы отступим. Он ошибался. Все мы слишком сплочены,

– подчеркнул президент США.

Победа важна для последующих поколений

В своем обращении Байден также подчеркнул важность победы демократии и для последующих поколений. И не только для украинцев, но и для американцев и других стран мира. Ведь решения, принятые сегодня и в течение следующих лет, будут оказывать влияние на десятилетия вперед.

Надо делать выбор между хаосом и стабильностью, между строительством и разрушением, между демократией, поддерживающей человечность, и диктаторством, между ограничениями и возможностями,

– сказал он.

Байден сделал милые фото с детьми: видео

Байден подчеркнул, что "для людей, живущих в свободной стране, нет лучшего слова, чем свобода, нет другой цели, чем свобода". И в Америке это хорошо знают, ведь она построена на этом. Он призывал вместе выступать за свет, а не за тьму, за свободу, а не за плен. А также попросил благословения Бога для народа и войска Польши, героев Украины и всех, кто защищает свободу по всему миру.

После своей мощной речи президент США сделал трогательные фотографии в окружении детей с флагами Украины, США и Польши.

Байден сделал милые фото с детьми / Фото Суспільне, соцсети