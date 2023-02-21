Під час свого звернення він підкреслив, що ще рік тому, на початку повномасштабної кровопролитної війни, багато хто очікував падіння Києва. Однак Україна й понині міцно стоїть і, щобільше, є вільною державою.

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Демократія перемагає

Він констатував, що український народ витримав це випробування, а разом з ним і весь світ. Ба більше, зараз усі можуть переконатися, що демократія не просто працює, – вона перемагає.

Путін думав, що ми відступимо. Він помилявся. Всі ми занадто згуртовані,

– підкреслив президент США.

Перемога важлива для наступних поколінь

У своєму зверненні Байден також підкреслив важливість перемоги демократії й для наступних поколінь. І не лише для українців, а й для американців та інших країн у світі. Адже рішення прийняті сьогодні та впродовж наступних років матимуть вплив на десятиліття вперед.

Треба робити вибір між хаосом та стабільністю, між будуванням та руйнуванням, між демократією, яка підтримує людяність, та диктаторством, між обмеженнями та можливостями,

– сказав він.

Байден зробив милі фото з дітьми: відео

Байден наголосив, що "для людей, які живуть у вільній країні, нема кращого слова ніж свобода, нема іншої мети ніж свобода". І в Америці про це добре знають, адже вона побудована на цьому. Тож він закликав разом виступати за світло, а не за темряву, за свободу, а не за полон. А також попросив благословення Бога народу та війську Польщі, героям України і всім, хто захищає свободу по всьому світу.

Після своєї потужної промови президент США зробив зворушливі фотографії в оточенні дітей із прапорами України, США та Польщі.

Байден зробив милі фото з дітьми / Фото Суспільне, соцмережі