Байден заблокировал афганские активы в 7 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден подписал указ о блокировании активов Афганистана. Теперь 7 миллиардов долларов останутся в американском резерве, однако уже есть планы по их использованию.

Теперь средства, принадлежавшие афганскому правительству, перейдут на счет Федерального резервного банка Нью-Йорка. Денежные средства заморозили еще в августе 2021 года после того, как "Талибан" окончательно захватил Афганистан.

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Деньги могут получить родственники жертв теракта

Все американские банки должны перевести активы Афганистана на счета резервного банка. Часть средств может стать предметом судебных тяжб.

Родственники жертв теракта 11 сентября 2001 года подали в суд на "Талибан". Поэтому часть денежных средств они могут отсудить как компенсацию.

Другую часть средств используют для гуманитарной помощи жителям Афганистана. Однако любые финансовые операции с использованием этих средств будут зависеть от решения суда.

Блокировка афганских счетов

15 августа террористы "Талибана" захватили столицу Афганистана – Кабул.

Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и скрылся из страны.

Правительство Афганистана ушло в отставку, а власти захватили террористы.

США заморозили счета афганского правительства, однако тогда еще предполагали, что их могут разморозить – все зависит от действий талибов.

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