Что на самом деле означают слова Байдена о том, что Путин потерял Украину

Джо Байден в последнем интервью сказал простую и понятную для нас вещь – Владимир Путин потерял Украину. Во-первых, это не только эмоция – это фиксация нового геополитического статус-кво.

Украина становится "своей" для Запада

Претензии любого российского режима к "особым" интересам в Украине больше не воспринимаются как данность для формирования политики.

Читайте также Как передача Украине вражеских активов поможет россиянам понять всю сущность войны

Кремль и дальше будет мешать и создавать проблемы. Однако он не будет определять их.

И, во-вторых, США и Запад в целом должны активно помочь Украине стать историей успеха. "Расширение" Запада должно стать именно историей успеха, в отличии, например, от Афганистана, который никогда частью Запада никем не считался.

Слова президента США Джо Байдена – это как известная натовская идентификация "свой – чужой" для самолетов. Теперь мы становимся "своими" для Запада. Это и есть новый геополитический статус-кво. Ну, а дальше, конечно, будет.

Интересно Россия – социальный эксперимент, который уже пора заканчивать

Что известно о заявлении Байдена

Слова о том, что глава Кремля Владимир Путин "потерял Украину", американский лидер сказал в интервью PBS NewsHour. Политик подчеркнул, что агрессор надеялся, что после вторжения в Украину НАТО развалится, а украинцы будут радостно встречать оккупантов.

Однако такого не произошло, так что все мечты Путина – разрушены. В то же время Запад, по словам Байдена, будет помогать Киеву постоянно.