По словам Джо Байдена, события прошлого года были покушением на демократию. Об этом президент США заявил во время обращения из здания Капитолия.

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Столица оказалась в осаде, – Байден

Джо Байден заявил, что события 6 января 2021 года являются беспрецедентными в истории США. По его словам, тогда действующий президент не только проиграл выборы, но и пытался любой ценой остаться на посту и помешать мирной передачи власти.

Это место подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание,

– заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что благодаря полиции Капитолия, департамента столичной полиции округа Колумбия, Национальной гвардии и другим храбрым сотрудникам правоохранительных органов американская демократия победила.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года начали врываться внутрь здания Капитолия. Все из-за того, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.

Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и рушили мебель.

В результате беспорядков в Вашингтоне умерло 5 человек.

После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа. Соответствующую процедуру запустили, но не завершили. Однако Трамп вошел в историю как первый президент США, которому дважды объявили импичмент.

Штурм Капитолия США / инфографика 24 канала

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