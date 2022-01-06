За словами Джо Байдена, події минулого року були замахом на демократію. Про це президент США заявив під час звернення з будівлі Капітолію.

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Столиця опинилася в облозі, – Байден

Джо Байден заявив, що події 6 січня 2021 року є безпрецедентними в історії США. За його словами, тоді чинний президент не лише програв вибори, але й намагався за будь-яку ціну залишитися на посаді та завадити мирній передачі влади.

Це місце піддалося нападу. Життя людей були під загрозою. Столиця країни опинилася в облозі. Це була не група туристів. Це було збройне повстання,

– заявив Байден.

Президент США наголосив, що завдяки поліції Капітолію, департаменту столичної поліції округу Колумбія, Національній гвардії та іншим хоробрим співробітникам правоохоронних органів американська демократія перемогла.

Штурм Капітолію 6 січня 2021 року

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолію. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.

Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.

Внаслідок заворушень у Вашингтоні померли 5 людей.

Після цих подій у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа. Відповідну процедуру запустили, але не завершили. Однак Трамп увійшов в історію як перший президент США, якому двічі оголосили імпічмент.



Штурм Капітолію США / Інфографіка 24 каналу

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