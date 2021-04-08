Байден заявил об эпидемии насилия с огнестрельным оружием в США – Голос Америки
Джозеф Байден 8 апреля объявил ряд мер, направленных остановить насилие с использованием огнестрельного оружия. Глава Белого Дома назвал это американской эпидемией.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Также администрация президента США установит больший контроль над оборотом так называемых ружей-призраков – самодельного оружия, которое не имеет серийных номеров. Некоторые республиканцы уже заявили, что инициативы Байдена ограничивают право на оружие, гарантированное конституцией.
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Представители 5 стран НАТО обсудили ситуацию возле границ Украины
Представители Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, Литвы и Польши 8 апреля обсудили ситуацию в Украине и угрозы для нее со стороны России. Все они подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений.
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ООН призывает профинансировать гуманитарную помощь Украине
Организация объединенных наций призывает доноров профинансировать в полном объеме гуманитарную помощь Украине. Представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик сообщил, что из 168 миллионов долларов, которые Организация и гуманитарные партнеры пригласили для помощи восточным регионам Украины, пока выделено чуть более 9.
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