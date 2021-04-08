Джозеф Байден 8 квітня оголосив низку заходів, спрямованих зупинити насильство з використанням вогнепальної зброї. Очільник Білого Дому назвав це американською епідемією.

Також адміністрація президента США встановить більший контроль над обігом так званих рушниць-привидів – саморобної зброї, яка не має серійних номерів. Деякі республіканці вже заявили, що ініціативи Байдена обмежують право на зброю, гарантоване конституцією.

Читайте також Байден готується вислати російських дипломатів і ввести санкції проти оточення Путіна, – ЗМІ​

Представники 5 країн-членів НАТО обговорила ситуацію біля кордонів України

Представники Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Литви й Польщі 8 квітня обговорили ситуацію в Україну і загрозу для неї з боку Росії. Усі вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень.

До теми США, Канада, Литва, Польща і Британія обговорили російські війська біля України

ООН закликає профінансувати гуманітарну допомогу Україні

Організація об'єднаних націй закликає донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Речник генсека ООН Стефан Дюжжарик повідомив, що з 168 мільйонів доларів, які Організація і гуманітарні партнери запросили для допомоги східним регіонам України, наразі виділено трохи більше ніж 9.

Повний випуск програми "Голос Америки": дивіться відео