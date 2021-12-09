Джо Байден выразил свою любовь к Украине в конце беседы с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Обратите внимание ОП опубликовал официальные итоги разговора Зеленского с Байденом

О чем говорил Байден

Андрей Ермак заявил, что разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена был теплым и откровенным. В завершение переговоров американский президент выразил поддержку украинскому коллеге. После этого Байден заявил о своей любви к Украине.

Я имею особое отношение к вашей стране, я ее очень люблю, я ее очень уважаю, я очень ее хорошо знаю и очень верю в ее успех.

– процитировал Байдена Андрей Ермак.

Также во время разговора президент США отметил проведённые в Украине реформы и поддержал стремление к вступлению в НАТО. По словам Ермака, Байден убежден, что вопрос о членстве в Альянсе должен решать украинский народ и другие члены НАТО.

Разговор Зеленского и Байдена: главное

7 декабря 2021 года состоялись переговоры в видеоформате между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. По информации СМИ, сразу после этого, глава Белого дома должен был позвонить Владимиру Зеленскому.

Однако разговор президентов США и Украины состоялся 9 декабря. Накануне вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что видит позитив в этом, поскольку в разговоре политиков не было необходимости и срочности.

Зеленский и Байден говорили полтора часа. Американский президент рассказал украинскому коллеге о переговорах с Путиным.

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