По словам вице-спикера, не нужно нагнетать ситуацию вокруг предстоящего разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом Александр Корниенко рассказал во время брифинга.

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Это хороший знак

Александр Корниенко убежден, что отсутствие срочной потребности у Джо Байдена говорить с Владимиром Зеленским является хорошим знаком.

Я вижу в этом сигнал, что нет срочности. Это означает, что нет той истерии, которую нагнетают пророссийские СМИ в Украине и российские СМИ,
– заявил Корниенко.

Из-за этого вице-спикер призвал сохранять спокойствие, "не планировать график президентов", и доверять проверенным источникам.

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