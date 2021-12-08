По словам вице-спикера, не нужно нагнетать ситуацию вокруг предстоящего разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом Александр Корниенко рассказал во время брифинга.

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Это хороший знак

Александр Корниенко убежден, что отсутствие срочной потребности у Джо Байдена говорить с Владимиром Зеленским является хорошим знаком.

Я вижу в этом сигнал, что нет срочности. Это означает, что нет той истерии, которую нагнетают пророссийские СМИ в Украине и российские СМИ,

– заявил Корниенко.

Из-за этого вице-спикер призвал сохранять спокойствие, "не планировать график президентов", и доверять проверенным источникам.

Обратите внимание! По информации Белого дома, телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится в четверг, 9 декабря.

Встреча Байдена и Путина: главное

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретились в формате видеоконференции 7 декабря 2021 года.

Переговоры политиков продолжались более 2 часов.

Среди тем, которые обсуждали президенты, был вопрос наращивания российских войск возле границ Украины. В Белом доме заявили, что Байден не давал никаких гарантий Путину по блокированию вступления Украины в НАТО.

В Кремле же заявили, что Байден и Путин якобы обсуждали "внутриполитический кризис в Украине".

Коротко о переговорах Байдена и Путина: смотрите видео