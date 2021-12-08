За словами віцеспікера, не потрібно нагнітати ситуацію довкола майбутньої розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського. Про це Олександр Корнієнко розповів під час брифінгу.

Цікаво Байден ще раз поговорив із європейськими лідерами після дзвінка Путіну

Це хороший знак

Олександр Корнієнко переконаний, що відсутність термінової потреби в Джо Байдена говорити з Володимиром Зеленським є хорошим знаком.

Я вбачаю в цьому сигнал, що немає терміновості. Це означає, що немає тієї істерії, яку нагнітають проросійські ЗМІ в Україні й російські ЗМІ,

– заявив Корнієнко.

Через це віцеспікер закликав зберігати спокій, "не планувати графік президентів"., та довіряти перевіреним джерелам.

Зверніть увагу! За інформацією Білого дому, телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського відбудеться у четвер, 9 грудня.

Зустріч Байдена і Путіна: головне

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін зустрілися у форматі відеоконференції 7 грудня 2021.

Переговори політиків тривали понад 2 години.

Серед тем, які обговорювали президенти, було питання нарощування російських військ біля кордонів України. У Білому домі заявили, що Байден не давав жодних гарантій Путіну щодо блокування вступу України до НАТО.

У Кремлі ж заявили, що Байден і Путін нібито обговорювали "внутрішньополітичну кризу в Україні".

Коротко про переговори Байдена і Путіна: дивіться відео