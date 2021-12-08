За словами віцеспікера, не потрібно нагнітати ситуацію довкола майбутньої розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського. Про це Олександр Корнієнко розповів під час брифінгу.

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Це хороший знак

Олександр Корнієнко переконаний, що відсутність термінової потреби в Джо Байдена говорити з Володимиром Зеленським є хорошим знаком.

Я вбачаю в цьому сигнал, що немає терміновості. Це означає, що немає тієї істерії, яку нагнітають проросійські ЗМІ в Україні й російські ЗМІ,
– заявив Корнієнко.

Через це віцеспікер закликав зберігати спокій, "не планувати графік президентів"., та довіряти перевіреним джерелам.

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