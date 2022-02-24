В заявлении говорится, что молитвы всего мира сейчас с народом Украины. Народом, который "подвергается неспровоцированному и неоправданному нападению российских военных".

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Байден выступил в поддержку Украины и осудил Россию

"Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям", – заявил Джо Байден.

Только Россия ответственна за гибель и разрушения, которые нанесет эта атака. И США, и их союзники и партнеры будут отвечать в единстве и решимости. Мир привлечет Россию к ответственности!

– заверил президент США.

Также Байден пообещал наблюдать за ситуацией, а утром – встретиться с коллегами из G7.

После этого политик планирует обратиться к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые будут ждать Россию от Штатов и союзников "за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности".

Сегодня вечером мы с Джилл молимся за храбрый и гордый народ Украины,

– заключил Байден.