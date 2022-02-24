У заяві мовиться, що молитви всього світу зараз із народом України. Народом, який "зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових".

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Байден виступив на підтримку України та засудив Росію

"Володимир Путін обрав ​​війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань", – заявив Джо Байден.

Тільки Росія відповідальна за загибель і руйнування, які завдасть ця атака. І США, і їхні союзники та партнери відповідатимуть у єдності та рішучості. Світ притягне Росію до відповідальності!

– запевнив президент США.

Також Байден пообіцяв спостерігати за ситуацією, а зранку – зустрітися з колегами із G7.

Після цього політик планує звернутися до американського народу, щоб оголосити про подальші наслідки, які чекатимуть Росію від Штатів та союзників "за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки".

Сьогодні ввечері ми з Джилл молимося за хоробрий і гордий народ України,

– підсумував Байден.