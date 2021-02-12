11 февраля на сайте Белого дома обнародовали официальное письмо президента США к лидерам Палаты представителей и Сената. В нем говорится о закрытии проекта строительства стены на границе с Мексикой.

Соединенные Штаты Америки также отменяют режим чрезвычайной ситуации, который на границе с Мексикой действует с 2019 года. Его ввел еще Дональд Трамп, да и вообще строительство стены – это его идея и предвыборное обещание.

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Байден продолжает ликвидировать инициативы Трампа.

Режим чрезвычайного положения Трамп ввел для того, чтобы упростить процедуру выделения денег в регион – собственно, для строительства стены. Дело в том, что Конгресс длительное время не согласовывал сумму, которую требовал Трамп (5,7 миллиарда долларов).

Это привело даже к правительственному шатдауну – временному прекращению работы всех федеральных учреждений (аж на 35 дней). 800 тысяч человек не получили зарплаты и премии.

После введения чрезвычайного положения стену стали строить быстрее, и к ноябрю 2020 отчитались о 644 проработанных километрах. До 20 января – дня инаугурации Байдена – Трамп планировал полностью завершить строительство.

Сделать это не удалось. А 21 января, сразу после инаугурации, Байден остановил строительство стены. Теперь же, в феврале, Белый дом решил полностью закрыть проект (правда, уже построенные сооружения сносить не будут).

Коротко о "стене Трампа"

На самом деле стену на границе США и Мексики начали строить еще в 1990-х. Но граница между странами длинная – примерно 3000 километров, поэтому строительство требовало немалых усилий и денег.

Трамп, когда баллотировался в президенты, резко выступал против мигрантов и обещал, что достроит эту стену. На момент, когда Трамп стал президентом, стена была построена уже на 1053 километра.