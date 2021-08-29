В распространении фальшивого видео начали подозревать республиканских членов Конгресса. Сперва запись в своем твиттере опубликовал республиканец Джозеф Левис, а уже потом – конгрессменки Марджори Тейлор Грин и Лорен Боберт.

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Чем отличается фейк от оригинала

Они, по информации издания, даже требовали отстранить Джо Байдена от должности и заявили, что из-за поведения президента "Америка находится в опасности". Однако в сети сразу обратили внимание на то, что видео либо фальшивое, либо неполное.

Пользователи заметили, что кадр со встречи Байдена с Беннетом – фейк: видео из твитера TPostMillennial

На оригинальном видео со встречи политиков действительно можно заметить, что президент США сидел, опустив взгляд вниз. На кадрах видно, что Джо Байден, скрестив ладони в замок, постоянно перебирал пальцами – чего не было в фейковом ролике. Также на оригинальном видео он сразу говорил после того, как свою речь завершил его собеседник.

На оригинальных кадрах движения Байдена отличаются: видео с ютуба C-SPAN