У розповсюдженні фальшивого відео почали підозрювати республіканських членів Конгресу. Спершу запис у своєму твітері опублікував республіканець Джозеф Левіс, а вже потім – конгресменки Марджорі Тейлор Грін і Лорен Боберт.

До теми Гра з високими ставками: як Беннетт переміг Нетаньяху

Чим відрізняється фейк від оригіналу

Вони, за інформацією видання, навіть вимагали усунути Джо Байдена з посади і заявили, що через поведінку президента "Америка перебуває у небезпеці". Проте у мережі одразу звернули увагу на те, що відео або фальшиве, або неповне.

Користувачі помітили, що кадр із зустрічі Байдена з Беннетом – фейк: відео з твітера TPostMillennial

На оригінальному відео зі зустрічі політиків дійсно можна помітити, що президент США сидів, опустивши погляд вниз. На кадрах видно, що Джо Байден, схрестивши долоні в замок, постійно перебирав пальцями – чого не було на фейковому ролику. Також на оригінальному відео він одразу говорив після того, як свою промову завершив його співрозмовник.

На оригінальних кадрах рухи Байдена відрізняються: відео з ютубу C-SPAN