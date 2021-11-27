Байден нанесет удар по авторитарным странам: кого не пригласили на демократический саммит

Представители более сотни стран мира уже 9 – 10 декабря соберутся на саммите за демократию, который возглавит американский президент Джо Байден. Задача саммита – стимулировать обязательства и инициативы приглашенных стран по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека.

Авторитарные страны уже усмотрели в этом саммите угрозу для себя лично. Мол, таким образом США создают мощнейшую демократическую коалицию в противовес диктаторским режимам.

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Всем участникам будущего саммита уже сегодня предложено самокритично посмотреть на себя со стороны и ответить на главный вопрос – что им нужно исправить в себе, и какой именно вклад они могут сделать в глобальную борьбу с автократиями.

Как формировали список приглашенных

Что примечательно, список стран-участниц саммита формировался не исходя из уже существующих блоков типа ЕС, или НАТО, а именно из позиций демократии в отдельных странах. Так, на саммит не пригласили Турцию, президент которой очень часто пытается заигрывать с Россией.

Это несмотря на то, что Анкара является важнейшим партнером Вашингтона по НАТО. Та же участь ждала и Венгрию – единственную страну ЕС, которая не попала в список приглашенных на саммит.

В то же время с Ближнего Востока на саммит приглашены всего 2 страны и это Израиль, и, как ни странно, Ирак. Уже очевидно, что не попадут на саммит и Китай с Россией.

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Недовольна Россия

Хотя до самого мероприятия еще больше двух недель, а о его результатах говорить, тем более, рано, но в России уже разразились гневными комментариями, убеждая, что США таким образом пытается разделить мир на плохих и хороших.

Джо Байден действительно даже не скрывает своих намерений наконец наказать автократов, которые считают что им позволено вторгаться в дела других стран.

Но есть и еще один повод для недовольства Кремля этим саммитом, ведь Украина также стала участником этого мероприятия, а значит и мы вносим свой вклад в глобальную борьбу с автократиями и давно оказались оторванными от Кремля.

Показательные приглашения

Здесь стоит отметить, что не приглашение некоторых стран на саммит очень показательно. Ведь, ту же Турцию из-за действий Эрдогана – не пригласили, а вот Бразилию, известную своим ультраправым президентом Болсонару, пригласили.

Но, на этот счет у Байдена нашли объяснение. Якоби на саммите будут обсуждаться вызовы, которые стоят перед современной демократией и Бразилия станет ярким примером этого вызова.

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В то же время, этим саммитом Вашингтон решил еще раз проучить Китай, ведь на мероприятие приглашены представители власти Тайваня. Это сильно увеличивает субъектность самоуправляемого острова, против чего, конечно же выступает Пекин, который наоборот добивается возвращения этой территории в состав Китая.

Что сделают на саммите

В министерстве иностранных дел Китая, так же как и в России, заявили, что цель саммита – нанести нечестный удар по конкурентам.

Важно отметить, что кроме представителей власти стран членов, на саммите будут присутствовать представители общественных организаций, бизнеса и гражданского сектора. Нынешний саммит пройдет в формате видеоконференции.

На нем стороны обязуются заложить основу глобальным изменениям, а уже через год страны-участницы соберутся лично, чтобы подвести итоги первого года работы новой коалиции. И да, похоже, Байден задумал большую игру, которая в перспективе может сильно подорвать авторитарные режимы.