Такое заявление Джо Байден сделал во время встречи с Владимиром Зеленским в США 1 сентября.
Важно Неплохо, но недостаточно, – Зеленский требует большего сотрудничества с НАТО
Байден подчеркнул, что США остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.
И наша поддержка евроатлантического стремления Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу,
– заявил американский лидер.
Отметим, что глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в уставе Альянса нет нормы, которая бы не позволяла стране получить членство во время войны на ее территории. То есть, у Украины есть все шансы стать членом НАТО, несмотря на российскую агрессию.
Путь Украины в НАТО
- Украина уже не первый год пытается получить членство НАТО. 27 августа президент Зеленский даже утвердил решение СНБО о стратегии внешнеполитической деятельности страны. Согласно ей, Украина берет курс на обретение полного членства в ЕС и НАТО.
- Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на саммите Крымской платформы 23 августа заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса.