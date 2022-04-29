Байден жестко отреагировал на газовый шантаж союзников США в Европе, к которому прибегла Россия

Попытки России вынудить страны Европы платить за газ в рублях вызвали резкую критику Джо Байдена. Президент США подчеркнул: запугивание и шантаж союзников не пройдут.

Об этом глава Белого дома написал в соцсетях. Байден отметил: Россия угрожала прекратить газоснабжение уже двум европейским союзникам.

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Никто не позволит России шантажировать или запугивать, – Байден

Скажу ясно: мы не позволим России запугать или шантажировать для выхода из санкций. И мы не позволим им использовать свою нефть во избежание последствий за свою агрессию,

– объяснил Байден.

Вашингтон работает с Южной Кореей, Японией и Катаром, чтобы союзники, которых шантажирует Россия, смогли удовлетворить свои потребности в энергии другими способами. Байден заверил, что агрессия, как и шантаж, не пройдет.

Байден подчеркнул, что нужно переходить на "зеленую" энергетику

Президент США подчеркнул, что мир еще раз получил напоминание о необходимости переходить на "зеленые" источники энергии. Так, американцы в прошлом году развернули еще большее количество проектов солнечных и ветровых электростанций.

Газовый шантаж России: последние новости

Россия требует от европейских стран рассчитываться за газ в рублях.

Первыми отказались это делать Польша и Болгария. Поэтому газоснабжение в эти страны Москва приостановила.

Однако и в Варшаве, и в Софии заверили, что они могут полностью обойтись без голубого топлива государства-агрессора.

Президент Владимир Зеленский считает, что такие шаги Москвы свидетельствуют о том, что Европа не может иметь экономическое сотрудничество с Россией.

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