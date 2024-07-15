Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что Камала Харрис является одним из претендентов для замены Байдена. Он отметил, что она в публичном пространстве никогда не была очень активной, но ее политический статус мог бы иметь влияние на избирателей.

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Другие кандидаты от демократов

По словам Фесенко, Камала Харрис является вице-президентом США. В демократической партии формально она является вторым лицом после Байдена. Он отметил, что институционально она также готова к работе в Белом доме.

В США существует деликатная тема относительно того, что Камала Харрис – человек с афроамериканскими корнями и женщина. Там такого еще не было, поэтому это, возможно, останавливает некоторых лидеров демократической партии,

– сказал политолог.

Важно, что еще одним претендентом на участие в выборах также женщина – Мишель Обама. Есть предположение, что ее рейтинги могли быть высокими, однако она не хочет участвовать в предвыборной гонке.

В США есть еще несколько губернаторов, которые претендуют на роль потенциального кандидата от демократической партии. Владимир Фесенко отметил, что они не имеют политического веса и почти незаметны медийно.

На мой взгляд, если Байден не пойдет на выборы, то наиболее вероятным кандидатом сейчас является Камала Харрис,

– высказался он.