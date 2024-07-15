Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що Камала Гарріс є одним із претендентів для заміни Байдена. Він зазначив, що вона у публічному просторі ніколи не була дуже активною, але її політичний статус міг би мати вплив на виборців.

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Інші кандидати від демократів

За словами Фесенка, Камала Гарріс є віцепрезидентом США. У демократичній партії формально вона є другою особою після Байдена. Він наголосив, що інституційно вона також готова до роботи в Білому домі.

У США існує делікатна тема щодо того, що Камала Гарріс – людина з афроамериканським корінням та жінка. Там такого ще не було, тому це, можливо, зупиняє деяких лідерів демократичної партії,

– сказав політолог.

Важливо, що ще одним претендентом на участь у виборах є також жінка – Мішель Обама. Є припущення, що її рейтинги могли бути високими, однак вона не хоче брати участі у передвиборчих перегонах.

У США є ще кілька губернаторів, які претендують на роль потенційного кандидата від демократичної партії. Володимир Фесенко наголосив, що вони не мають політичної ваги та майже непомітні медійно.

На мій погляд, якщо Байден не піде на вибори, то найбільш ймовірним кандидатом зараз є Камала Гарріс,

– висловився він.