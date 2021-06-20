Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности пояснил, что дополнительные средства планировали предоставить в случае, если Россия продолжит обострять ситуацию около украинских границ.

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США оказали Украине помощь в размере 275 миллионов долларов и пообещали выделить еще 100 миллионов долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 миллионов долларов,

– сказал он.

Джейк Салливан также добавил, что Соединенные Штаты Америки готовы помочь Украине, если Россия предпримет агрессивные действия.

Откуда появилась информация о прекращении помощи Украине со стороны США: Издание Politico 18 июня, ссылаясь на источники, написало, что Белый дом якобы после встречи Джо Байдена и Путина остановил выплату 100-миллионной военной помощи Украине.

В США назвали информацию чушью

В администрации Джо Байдена впоследствии опровергли сообщения прессы о задержании военной помощи Украине, но отметили, что действительно подготовили еще один резервный пакет, который не был предоставлен.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, мнение о том, что США задержали оборонную помощь Украине, является ерундой.

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