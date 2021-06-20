Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки пояснив, що додаткові кошти планували надати у випадку, якщо Росія продовжить загострювати ситуацію біля українських кордонів.

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США надали Україні допомогу в розмірі 275 мільйонів доларів і пообіцяли виділити ще 100 мільйонів доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 мільйонів доларів,

– сказав він.

Джейк Салліван також додав, що Сполучені Штати Америки готові допомогти Україні, якщо Росія зробить агресивні дії.

Звідки з'явилася інформація про припинення допомоги Україні з боку США: Видання Politico 18 червня, посилаючись на джерела, написало, що Білий дім начебто після зустрічі Джо Байдена та Путіна зупинив виплату 100-мільйонної військової допомоги Україні.

У США назвали інформацію нісенітницею

В адміністрації Джо Байдена згодом заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але зауважили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею.

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