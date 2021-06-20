Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки пояснив, що додаткові кошти планували надати у випадку, якщо Росія продовжить загострювати ситуацію біля українських кордонів.
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США надали Україні допомогу в розмірі 275 мільйонів доларів і пообіцяли виділити ще 100 мільйонів доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 мільйонів доларів,
– сказав він.
Джейк Салліван також додав, що Сполучені Штати Америки готові допомогти Україні, якщо Росія зробить агресивні дії.
У США назвали інформацію нісенітницею
В адміністрації Джо Байдена згодом заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але зауважили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.
- За словами речниці Білого дому Джен Псакі, думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею.
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