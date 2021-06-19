Міністр оборони України нагадав, що Росія веде проти України війну на всіх фронтах, зокрема й інформаційному.

Важливо Нонсенс, – Білий дім спростував чутки про заморозку військової допомоги Україні

А чутки, які почали ширитися у російських ЗМІ, Таран назвав "відпрацюванням завдання з інформаційних операцій".

Вони є неприхованою зброєю воєнної машини Росії. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, у тому числі з тих, що відносять себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації,

– заявив міністр.

Він також подякував американським партнерам за "послідовну підтримку" процесу оборонної реформи в Україні, спрямованої на зміцнення обороноздатності держави в умовах російської агресії.

Що варто знати про інцидент

Напередодні відоме видання Politico заявило, що Білий дім нібито зупинив виплату 100-мільйонної військової допомоги Україні. Таку інформацію оприлюднили з посиланням на власні джерела. Цікаво, що лише 11 червня Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні – на 100 мільйонів доларів.

Україні. Таку інформацію оприлюднили з посиланням на власні джерела. Цікаво, що лише 11 червня Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні – на 100 мільйонів доларів. Згодом у Білому домі заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але повідомили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

Імовірно, саме про цей резерв, який так і не був урешті наданий, і йшлося в повідомленнях видань Washington Post 16 червня і Politico 18 червня.

Позиція США

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею. Вона також нагадала, що за два дні до того саміту президент США Джо Байден, виступаючи на саміті НАТО, заявив, що Вашингтон буде й далі надавати Україні "можливість бути здатною й далі чинити опір фізичній агресії Росії".

Крім того, Байден прямо заявив президентові Росії Володимирові Путіну, що США будуть непохитні в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, заявила Псакі.