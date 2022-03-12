Генпрокурор Меррик Гарланд присоединился к министрам юстиции союзных стран, чтобы потребовать от Интерпола закрыть доступ России к системам.

Кстати Глава МВД Британии хочет добиться приостановки членства России в Интерполе

В письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли шаги США. Однако добавили, что администрация должна призвать к постоянному приостановлению членства агрессора в Международной организации уголовной полиции.

Какая позиция Интерпола

В Интерполе заявили, что все запросы от московского бюро будут проверяться на соответствие правилам организации, однако Россию из систем пока не исключают.

Если Россию отстранят от Интерпола, она не сможет подавать запросы на розыск. Правда, предыдущие запросы от системы это не удалит.