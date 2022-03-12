Генпрокурор Меррік Гарланд приєднався до міністрів юстиції союзних країн, щоб вимагати від Інтерполу закрити доступ Росії до систем.

До речі Глава МВС Британії хоче домогтися призупинення членства Росії в Інтерполі

У листі Комісії з безпеки і співробітництва в Європі схвалили кроки США. Однак додали, що адміністрація повинна закликати до постійного призупинення членства агресора в Міжнародній організації кримінальної поліції.

Яка позиція Інтерполу

В Інтерполі заявили, що всі запити від московського бюро перевірятимуть на відповідність правилам організації, однак Росію з систем поки не виключають.

Якщо Росію відсторонять від Інтерполу, вона не зможе подавати запити на розшук. Щоправда, попередні запити з системи це не видалить.

Важливо – США дали "зелене світло" на постачання винищувачів Україні: